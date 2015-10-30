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    ​SOCAR проводит переговоры с правительством Японии

    Ведутся работы по первичному проектированию строительства нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе города Баку ведутся работы по первичному проектированию строительства нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса. Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

    Р.Абдуллаев отметил, что проводятся переговоры с японским правительством и банками по совместной реализации этого проекта с японскими компаниями. По его словам, они будут завершены в первом полугодии следующего года.

    Р.Абдуллаев сообщил, что проект будет реализован совместно с компанией, предложившей наилучшие условия. 

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