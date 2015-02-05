​SOCAR привлекает в Petkim Holdinq новых инвесторов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выставила на продажу 3,4% акций нефтехимического холдинга Petkim, являющегося его крупнейшим активом. Об этом сообщили Report в SOCAR.

По информации, акции будут реализованы по единой цене в размере 4 лир за каждую иностранным фондам, расположенным в США и занимающимся инвестициями на международных рынках. Операцию будет осуществлять авторитетная турецкая компания Ünlü&Co на оптовом рынке Стамбульской биржи.

Генеральный исполнительный директор SOCAR Türkiyə Кенан Явуз в своем заявлении в связи с продажей отметил, что эта операция является показателем высокого доверия, которое оказывают иностранные инвесторы SOCAR и Petkim. Этот пакет акций был приобретен в 2009-2010 годах с целью инвестиций на Стамбульской бирже по очень низкой для того времени цене в размере 2,10 турецких лир, поэтому от нынешней операции по продаже будет получен высокий коммерческий доход.

Исполнительный директор отметил, что на продажу выставляется пакет акций, используемых в биржевых операциях, и это не изменит статус SOCAR как основного акционера Petkim.

В прошлом году на Стамбульской бирже пакет Petkim привлек внимание самой высокой ценой среди 30 крупнейших компаний. Желание иностранных фондов приобрести на бирже пакет Petkim по самой высокой за последние 7 лет цене (4 турецкие лиры) может рассматриваться как яркий пример доверия к перспективам холдинга на рынке.