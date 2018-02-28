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    SOCAR Polymer в тестовом режиме произвел первую полипропиленовую продукцию

    В зоне экструзии завода дан старт процессу резки полипропиленовых гранул© Socar.az

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Вчера на заводе SOCAR Polymer в тестовом режиме произведена первая полипропиленовая продукция. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в процессе производства приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и вице-президенты компании.

    SOCAR Polymer состоит из двух заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности. Ввод в эксплуатацию этих установок запланирован на II и IV кварталы текущего года. Персонал заводов уже полностью сформирован, прошел соответствующие тренинги и имеет высокую квалификацию. В целях повышения эффективности производства цифровизация установок SOCAR Polymer будет обеспечена посредством модулей SAP (системный анализ и разработка программ).

    В ходе осмотра оборудования, установленного в зоне экструзии завода, дан старт процессу резки полипропиленовых гранул, и впервые произведена конечная полипропиленовая продукция в тестовом режиме.

    Президент SOCAR Р.Абдуллаев отметил, что возрождение химической промышленности в Сумгайыте означает создание нового источника дохода для Азербайджана. "В этом году планируется завершить три крупных проекта SOCAR в перерабатывающей и химической промышленности. Запуск в течение года SOCAR Karbamid, SOCAR Polymer, НПЗ STAR в Турции означает следующий этап в нашей большой миссии". 

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