Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Polymer в 2018 году планирует сдать в эксплуатацию заводы по производству полипропилена и полиэтилена.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров на международной конференции, проходящей в рамках Недели нефтепереработки и нефтехимии стран СНГ.

Ф.Джафаров отметил, что общая стоимость проекта оценивается в 750 млн. долларов, из них 40% будет обеспечено за счет акционеров, 60% - кредиторов. По его словам, российский "Газпромбанк" выделил кредит на реализацию проекта и первый транш кредита уже получен. Заводы будут производить продукцию как для внутреннего рынка, так и для экспорта на рынки Турции, Европы и стран СНГ.

Компания SOCAR Polymer учреждена 16 июля 2013 года SOCAR совместно с Pasha Holding, Azersun Holding и Gilan Holding в целях усиления развития химической промышленности Азербайджана. Это первый проект подобного масштаба в нефтехимической промышленности Азербайджана в течение последних 40 лет. Строительство комплексов по производству полипропилена (PP) и полиэтилена высокой плотности (HDPE) осуществляется на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.