​SOCAR Polymer произвел 600 тонн полимеров для медмасок

В мае компания SOCAR Polymer запланировала производство полимера марки HB 2662 FS, являющегося ведущим сырьем для производства защитных медицинских масок.

Как Report сообщили в компании, была изготовлена первая опытно-промышленная партия гомополимера пропилена марки HB 2662 FS.

Гомополимеры используются для производства защитных масок, респираторов, одноразовой медицинской одежды, подгузников, тканей для мебели и строительного назначения, а также нетканых материалов, используемых при изготовлении геотекстиля.

Первые партии полимера марки HB 2662 FS были отправлены заказчикам для тестирования и получили положительные отзывы.

Объем первой партии гомополимера марки HB 2662 FS составил 600 тонн, и не исключено, что он будет расти в будущем.

На этой неделе Министерство экономики Азербайджана распространило информацию о том, что SOCAR Polymer приступил к производству сырья для специальных видов тканей, используемых при изготовлении медмасок.