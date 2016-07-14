SOCAR Polymer дала старт программе летней практики

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Polymer дала старт семинедельной программе "Летняя практика" для желающих усвоить знания и навыки в различных отраслях.

Как сообщили Report в компании, программа стартовала 13 июля и продлится до 31 августа.

Для того чтобы попасть в программу летней практики, участникам пришлось пройти состоящий из четырех этапов отборочный тур. В нем приняли участие 303 человека. На первом этапе состоялся отбор кандидатов, на втором – проверка их уровня знания английского языка, на третьем этапе кандидаты прошли экзамен по логике, на четвертом участвовали в конкурсе, проводимом техническими специалистами. По итогам отборочного тура выбраны 11 участников.

Прошедшие конкурс кандидаты 13 июля были приглашены в SOCAR Polymer, где познакомились с сотрудниками, просмотрели короткую презентацию о деятельности компании. После этого состоялось их знакомство с командой, с которой они будут работать над реальным проектом и предстоящими работами.

В рамках программы состоятся тренинги, будут организованы визиты в Сумгайытский химико-промышленный парк, в ходе которых практиканты получат возможность перенять опыт специалистов SOCAR Polymer. В завершение программы участники подготовят презентацию о разрабатываемом ими проекте и представят ее руководству.