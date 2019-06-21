​SOCAR планирует поставлять полиэтилен высокой плотности в Россию

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует начать поставки в Россию полиэтилена высокой плотности, выпускаемого на заводе SOCAR Polymer.

Как сообщает Report со ссылкой на российский ресурс rupec, партия объемом 1,5 тыс. тонн должна поступить на российский рынок до конца текущего месяца. Поставки будет осуществлять дочерняя компания SOCAR Rus.

Для транспортировки полиэтилена на рынок России был разработан новый маршрут. Так, по Каспийскому морю от порта Говсаны до порта Астрахани. Несколько месяцев назад по морю были проведены пробные поставки полипропилена, также выпускаемого SOCAR Polymer.

"Расширение логистической цепочки призвано снизить себестоимость транспортировки, поскольку удельный расход топлива и затрат энергии на килограмм продукта незначителен в сравнении с сухопутными видами транспорта. Мы надеемся таким образом сделать ценовое предложение более конкурентоспособным и, в целом, увеличить ценовую привлекательность азербайджанской полимерной продукции для российского рынка", - прокомментировал глава SOCAR Rus Фарид Джафаров.

По его словам, с 2013 года, когда началась реализация проекта SOCAR Polymer, налажены тесные связи с Россией: "Его реализация стала возможной благодаря проектному финансированию "Газпромбанка". Другая российская компания - "Криогенмаш", разработала и изготовила азотную криогенную воздухоразделительную установку и уникальную систему хранения жидкого азота на базе вертикальных резервуаров в сейсмостойком исполнении".

Поставки азербайджанского полипропилена в Россию начались в феврале 2019 года, вслед за вводом в эксплуатацию мощности на SOCAR Polymer. Суммарно в течение года российским потребителям было отгружено более 8 тыс. тонн полипропилена.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя завод по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и завод по производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. За счет средств российского "Газмпромбанка" покрыто 60% от инвестиционной стоимости проекта.