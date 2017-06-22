SOCAR Methanol вдвое увеличит производственную мощность

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Метаноловый завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к 2019 году рассчитывает выйти на мощность 500 тыс. тонн метанола в год.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал на конференции "Метанол 2017" генеральный директор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев.

Он отметил, что с момента возобновления производства предприятие выпустило 80 тыс. тонн продукции: “План на текущий год - 250 тыс. тонн. В целом же проектная мощность завода составляет 650–700 тыс. тонн в год. Ожидаемый рост газодобычи в Азербайджане в 2019 году позволит значительно нарастить объемы выпуска. С этой целью на предприятии уже сейчас будет проведен капремонт. В дальнейшем компания рассчитывается сделать профилактическое обслуживание не ежегодным, а перейти на систему "один раз в два года”.

Гендиректор подчеркнул необходимость увеличить долю локального рынка хотя бы до 10-15%. Сейчас доля внутреннего рынка равна 5% в общем объеме продаж.

Отметим, что метаноловый завод, переданный под управление ООО SOCAR Methanol с ноября 2016 года, с января текущего года возобновил производственный процесс на основе новых структурных и управленческих принципов.