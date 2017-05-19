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    SOCAR Methanol раскрыл производственные показатели

    На экспорт направлено 99% продукции

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Метаноловый завод, переданный под управление ООО SOCAR Methanol с ноября 2016 года, с января текущего года возобновил производственный процесс на основе новых структурных и управленческих принципов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ООО, благодаря работам по усовершенствованию с 1 января по 15 мая SOCAR Methanol произвел более 56,6 тыс. тонн метанола.

    На экспорт направлено 99% продукции. Экспорт осуществлялся в основном в Турцию, страны Западной Европы и Средиземноморья. Продолжаются работы по исследованию отечественного рынка. 

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