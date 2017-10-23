SOCAR Methanol на 100% выполнил прогноз по производству на текущий год

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Прогноз по производству SOCAR Methanol на текущий год выполнен на 100%. Как сообщает Report, об этом заявил директор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев на мероприятии "Поддержка отечественного производства в развитии перерабатывающей промышленности в Азербайджане" в Баку.

"В этом году завод продолжил бесперебойное и безопасное производство", - сказал он.

Он отметил, что 95% продукции завода экспортируется отделом маркетинга и экономических операций SOCAR: "Существует большой спрос на продукцию завода. Остальные 5% продаются на внутреннем рынке, в основном, нескольким предприятиям".

Следует отметить, что в этом году на заводе прогнозируется производство 250 тыс. тонн метанола.

По словам директора, одной из стратегических целей предприятия является увеличение производства и снижение себестоимости. Доля SOCAR Methanol в мировом производстве составляет 0,7%, добавил он.

Э. Мустафаев также подчеркнул значимость сегодняшнего мероприятия для развития местных продаж.

Отметим, что метаноловый завод в Гарадагском районе был введен в эксплуатацию в 2013 году. Завод в 2016 году передан под управление ООО SOCAR Methanol, дочерней компании SOCAR. В августе этого года завод перешел в собственность SOCAR. Годовая производственная мощность предприятия составляет 650-700 тыс. тонн метанола.