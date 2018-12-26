 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR экспортировал в Турцию около 4,4 тыс. тонн полипропилена

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Около 4400 тонн полипропилена, произведенного на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer, экспортировано в Турцию.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице SOCAR в социальной сети.

    Отмечается, что еще 6 000 тонн полипропилена будет экспортировано к концу года.

    Напомним, что открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля этого года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы.

    Полипропилен является основным материалом, используемым при производстве контейнеров, текстильных изделий, канцелярских товаров, автомобильных деталей, электронных и электрических приборов и других потребительских товаров, а также различных комплектующих.

    Полипропиленовый завод 5 октября начал экспорт продукции. Продажи осуществляются компанией SOCAR Trading.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi