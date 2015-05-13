​SOCAR: Большинство распространенной информации в связи с проектом в Грузии является вымыслом

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Вопрос строительства в новых условиях карбамидного завода в Грузии был пересмотрен и принято решение о приостановке проекта. Надо сказать, что это решение было принято после рассмотрения многочисленных экономических и технико-производственных вопросов".

Об этом заявил Report пресс-секретарь SOCAR Низамеддин Гулиев, коснувшись вопроса о распространенной в последнее время в прессе и социальных сетях информации в связи с приостановкой проекта SOCAR по строительству карбамидного завода в Грузии.

Он отметил, что этот вопрос действительно вызвал большой интерес общественности, однако большинство информации является вымыслом: "Эта информация носит спекулятивный характер. Мы действительно хотели построить аналог Сумгайытского карбамидного завода в Грузии. Наши специалисты произвели необходимые расчеты. Однако, как вы знаете, ситуация на энергетическом рынке стала нестабильной. Вопрос строительства в новых условиях карбамидного завода в Грузии был пересмотрен и принято решение о приостановке проекта. Надо сказать, что это решение было принято после рассмотрения многочисленных экономических и технико-производственных вопросов".

"SOCAR - это компания, реализующая серьезные региональные проекты, обладающая положительным международным имиджем, которая берет за основу имеющие важное значение объективные факторы. Поэтому мы считаем, что попытка привязать это решение к безосновательным и субъективным факторам является недопустимой", - заключил Н.Гулиев.