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СМИ: Британская промышленность на грани катастрофы

СМИ: Британская промышленность на грани катастрофы В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике вследствие резкого подорожания природного газа.
Промышленность
25 декабря 2021 г. 05:24
СМИ: Британская промышленность на грани катастрофы

В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике вследствие резкого подорожания природного газа.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили кабинет министров принять меры из-за роста цены на топливо. По их словам, это ставит национальную промышленность на грань катастрофы.

Британские эксперты утверждают, что газ дорожает из-за того, что "Россия не наращивает поставки в Европу".

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", - отметил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Представитель EDF Филипп Коммаре назвал "критической" ситуацию в сфере энергетики. Причем, по его словам, это только начало и положение будет ухудшаться. Он добавил, что хотя поставщики пытаются подержать потребителей, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики.

Аналитик Investec Мартин Янг прогнозирует скачок тарифов на электричество до 56 процентов. Сейчас среднее британское домохозяйство платит 1 277 фунтов стерлингов в год, но в апреле счет может составить две тысячи фунтов, считает эксперт.

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