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Сменился директор Завода электронно-вычислительных машин

Сменился директор Завода электронно-вычислительных машин В ООО "Завод электронно-вычислительных машин", принадлежащем Министерству оборонной промышленности, назначен новый директор.
Промышленность
9 февраля 2022 г. 17:08
Сменился директор Завода электронно-вычислительных машин

В ООО "Завод электронно-вычислительных машин", принадлежащем Министерству оборонной промышленности, произведено новое назначение.

Как сообщает Report, Эльдар Велиев назначен новым директором завода.

Он заменил на этом посту Мурада Аллахвердиева.

Напомним, что Завод ЭВМ был введен в эксплуатацию в 1986 году, в 1993-2005 годах функционировал в составе Государственного комитета специального машиностроения и конверсии, а с 2006 года - в подчинении МОП. Его уставный капитал составляет 32 629 515 манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Elektron Hesablayıcı Maşınları Zavodu"nun direktoru dəyişib

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