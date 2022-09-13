Сингапурская компания может начать производство удобрений в Сумгайытском химпромпарке

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и сингапурской компанией “Indorama Investments Limited”.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и сингапурской компанией “Indorama Investments Limited”.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, документ подписали председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев, вице-президент SOCAR Кянан Наджафов и член правления сингапурской компании Пракаш Кежривал.

Согласно меморандуму, будет изучена возможность создания в Сумгаитском химическом промышленном парке завода по производству удобрений на основе нитрата аммония, NPK (азот-N, фосфор-P и калий-K), DAP (диаммонийфосфат) и сульфата аммония, в связи с чем стороны обменяются информацией.