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Сингапурская компания может начать производство удобрений в Сумгайытском химпромпарке

Сингапурская компания может начать производство удобрений в Сумгайытском химпромпарке Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и сингапурской компанией “Indorama Investments Limited”.
Промышленность
13 сентября 2022 г. 11:54
Сингапурская компания может начать производство удобрений в Сумгайытском химпромпарке

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и сингапурской компанией “Indorama Investments Limited”.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, документ подписали председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев, вице-президент SOCAR Кянан Наджафов и член правления сингапурской компании Пракаш Кежривал.

Согласно меморандуму, будет изучена возможность создания в Сумгаитском химическом промышленном парке завода по производству удобрений на основе нитрата аммония, NPK (азот-N, фосфор-P и калий-K), DAP (диаммонийфосфат) и сульфата аммония, в связи с чем стороны обменяются информацией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSinqapur şirkəti Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında gübrələr istehsal edə bilər

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