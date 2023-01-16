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Siemens подписала в Индии контракт на поставку и обслуживание поездов

Siemens подписала в Индии контракт на поставку и обслуживание поездов Siemens подписала в Индии контракт на поставку и обслуживание грузовых поездов на 3 млрд евро.
Промышленность
16 января 2023 г. 17:26
Siemens подписала в Индии контракт на поставку и обслуживание поездов

Siemens подписала в Индии контракт на поставку и обслуживание грузовых поездов на 3 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

Германская компания поставит 1 200 электровозов и будет их обслуживать в течение 35 лет. Поезда с максимальной скоростью 120 км в час будут собраны в течение 11 лет на заводе Indian Railways в штате Гуджарат. Поставки начнутся через 24 месяца.

"Эти новые локомотивы…могут за жизненный цикл заменить 500 тыс. - 800 тыс. грузовиков", - сказал гендиректор Siemens Mobility Михаэль Петер.

Он сообщил Reuters о том, что этот заказ - важный шаг для Siemens в Индии. По его словам, ранее у компании в плане подвижных составов были очень хорошие позиции в Северной Америке и Центральной Европе, но в Индии она в основном обеспечивала комплектующие и инфраструктуру.

Siemens, по его словам, ищет возможности для заключения других контрактов на поезда в Индии, являющейся крупнейшим в мире железнодорожным рынком. Ежедневно в стране более 22 тыс. поездов перевозят 24 млн пассажиров.

Власти Индии хотят увеличить долю железной дороги в грузовых перевозках с нынешних 27% до 40%-45%.

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Версия на английском языке Siemens signs $3.25B train deal in India

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