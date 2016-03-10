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    Швейцарская компания Sika намерена вложить инвестиции в Азербайджан

    Компания планирует заняться производством строительных смесей

    Баку. 10 марта. REPORT. AZ/ Швейцарская компания Sika намерена получить статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка. Как передает Report, об этом говорилось в ходе проходящего сегодня в Баку VII заседания Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству правительства Азербайджана и Федерального совета Швейцарии.

    Компания Sika планирует заняться производством строительных смесей. Первоначальный объем инвестиций предположительно составит 5 млн. долларов. 

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