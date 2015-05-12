Шахин Мустафаев: Неразрешенность нагорно-карабахской проблемы препятствует региональному сотрудничеству

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Осуществляемые в регионе по инициативе и при участии Азербайджана крупные проекты служат миру, благополучию проживающих здесь народов.

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 12 мая в Баку Азербайджанском региональном консультативном форуме Деловой двадцатки В20 заявил министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев.

"Существуют серьезные препятствия, мешающие региональному развитию. Оккупационная политика Армении оставляет ее в стороне от процессов регионального развития. Неразрешенность армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта оказывает серьезное препятствие развитию регионального сотрудничества и представляет угрозу миру и благополучию в регионе", - сказал министр.

Ш.Мустафаев отметил, что приглашение Турцией Азербайджана в G20 в качестве гостя в очередной раз показало дружественные отношения и высокое стратегическое сотрудничество между двумя странами.