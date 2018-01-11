Сельскохозяйственный сектор увеличился на 4,1 процента

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ «В 2017 году экономика страны выросла, и это очень позитивный показатель. Валовой внутренний продукт, хотя и не намного, но увеличился. Больше всего радует, что вырос наш ненефтяной сектор, рост здесь составляет 2,5 процента. Ненефтяной сектор нашей промышленности увеличился на 3,6 процента, а сельское хозяйство – на 4,1 процента».

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров.

«Выросли наши валютные резервы. В минувшем году в нашей стране было реализовано много важных инфраструктурных и социальных проектов. Эти проекты требуют крупных денег. Несмотря на это, в 2017 году наши валютные резервы увеличились на 4,5 миллиарда долларов и в настоящее время составляют примерно 42 миллиарда долларов. Учитывая численность населения нашей страны, считаю, что по объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе».