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Сеймур Адыгезалов: Резиденты Нахчыванского промпарка также смогут воспользоваться льготами

Сеймур Адыгезалов: Резиденты Нахчыванского промпарка также смогут воспользоваться льготами В Нахчыванском промпарке в ближайшее время начнутся работы по развитию инфраструктуры. 
Промышленность
6 февраля 2025 г. 11:06
Сеймур Адыгезалов: Резиденты Нахчыванского промпарка также смогут воспользоваться льготами

В Нахчыванском промпарке в ближайшее время начнутся работы по развитию инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгезалов.

По его словам, в парке предусмотрено производство продукции пищевой, химической промышленности, черных и цветных металлов, строительных материалов, машин и оборудования, возобновляемой энергии, мебели, текстиля, бумаги, бумажных изделий, переработка отходов и пр.

Председатель отметил, что после создания благоприятной бизнес-среды для развития предпринимательской деятельности в парк будут привлечены инвесторы. В Нахчыванском промышленном парке резиденты также смогут пользоваться таможенными и налоговыми льготами, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Seymur Adıgözəlov: "Naxçıvan Sənaye Parkında infrastruktur işlərinə başlanılacaq"

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