Сеймур Адыгезалов: Резиденты Нахчыванского промпарка также смогут воспользоваться льготами

В Нахчыванском промпарке в ближайшее время начнутся работы по развитию инфраструктуры.

В Нахчыванском промпарке в ближайшее время начнутся работы по развитию инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгезалов.

По его словам, в парке предусмотрено производство продукции пищевой, химической промышленности, черных и цветных металлов, строительных материалов, машин и оборудования, возобновляемой энергии, мебели, текстиля, бумаги, бумажных изделий, переработка отходов и пр.

Председатель отметил, что после создания благоприятной бизнес-среды для развития предпринимательской деятельности в парк будут привлечены инвесторы. В Нахчыванском промышленном парке резиденты также смогут пользоваться таможенными и налоговыми льготами, добавил он.