​Сегодня в Краснодаре откроется второй Черноморский форум виноделия

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Второй международный черноморский форум виноделия, в котором примут участие более 250 руководителей винодельческой отрасли из 12 стран, в четверг начнет работу в Краснодаре.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости организаторы.

"Если первый форум собрал около 150 участников, то предстоящее мероприятие в столице Кубани привлекло внимание уже более 250 руководителей винодельческой отрасли из 12 стран (Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции, Украины)", — говорится в сообщении организаторов.

Отмечено, что задача форума — "развитие межгосударственных экономических отношений в сфере виноделия и лоббирование интересов черноморских производителей на рынке Евразийского экономического союза".