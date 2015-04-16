Баку. 16 апреля.REPORT.AZ/ Сегодня в Баку завершает работу Саммит по лидерству в области безопасности и охраны труда. Как сообщает агентство Report, являющееся информационным партнером мероприятия, международный саммит продолжается выступлениями опытных специалистов в сфере безопасности труда.

Менеджер по коммуникациям, тренингу и системе управления в области ОТ, ПБ и ООС Сайпем (ENI Group), Италия, Дэвид Скотти рассказал о пятилетнем опыте в данной сфере, несчастных случаях на производстве и путях их предотвращения.

Глобальный директор по устойчивому развитию ОТ, ООС и ПБ Molson Coors Brewing (США) Нейл Тонг рассказал о подходе компании к вопросам безопасности труда, несчастных случаях на заводах, находящихся в управлении компании, и предпринимаемых мерах.

Начальник Управления промышленной безопасности и охраны труда "Мосэнерго" (Россия) Валерий Никольский, сотрудник отдела по технике безопасности и охране окружающей среды BASF (Азербайджан) Джамиля Джафарова выступили на тему практических учений с персоналом, безопасности рабочего места, эргономики и оценке эффективности внедрения проектов.

В завершении планируется проведение дебатов по созданию здоровой рабочей силы для более здоровой экономики.

Отметим, что саммит проводится при поддержке Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения, и организационной поддержке Fleming Europe и Rovshan Oguz Group. Спонсорами саммита являются British Safety Council, Nasot, Scott Safety, TWI. Председательствует на саммите исполнительный директор Ryder Marsh Sharman (Швейцария) Эндрю Шарман.