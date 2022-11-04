Саудовская Аравия создала первый бренд по производству электромобилей

Саудовская Аравия запустила первый в королевстве автомобильный бренд "Сир", специализирующийся на производстве электромобилей.

Саудовская Аравия запустила первый в королевстве автомобильный бренд "Сир", специализирующийся на производстве электромобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.

"Саудовская Аравия сегодня создает не просто новую марку автомобилей, а полноценную отрасль промышленности, - цитирует его Саудовское агентство печати. - Эта отрасль привлечет иностранные инвестиции, создаст множество вакансий для одаренных подданных королевства, а также поспособствует развитию частного сектора и увеличению ВВП Саудовской Аравии в течение нескольких следующих лет".

По данным агентства, "Сир" будет производить автомобили как для внутреннего потребителя, так и для продажи в страны Ближнего Востока. Ожидается, что проект привлечет иностранные инвестиции в размере 150 млн долларов США, предоставит около 30 тыс. рабочих мест, а его доходность к 2034 году составит 8 млрд долларов США.

Отметим, что "Сир" является совместным проектом Суверенного фонда Саудовской Аравии и тайваньского производителя электроники Foxconn, однако каждый автомобиль будет создаваться исключительно на территории королевства. Там же будет проходить тестирование произведенных транспортных средств в соответствии с высочайшими мировыми стандартами.

Первые электромобили саудовского производства поступят в продажу уже в 2025 году.