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    Саудовская Аравия сократит госрасходы из-за падения цен на нефть

    Минфин королевства запретил госучреждениям реализацию новых проектов и наем сотрудников в четвертом квартале текущего года

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готовится к сокращению государственных расходов в связи с падением цен на нефть, сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным агентства, министерство финансов королевства запретило госучреждениям реализацию новых проектов и наем сотрудников в четвертом квартале текущего года.

    Временно запрещена покупка автомобилей и мебели, а также подписание соглашений об аренде для государственных учреждений.

    Доход с нефти составляет 90% бюджета Саудовской Аравии.

    Цена на нефть за последний год упала более чем на 40%, что усилило давление на экономику страны.

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