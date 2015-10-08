Саудовская Аравия сократит госрасходы из-за падения цен на нефть

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готовится к сокращению государственных расходов в связи с падением цен на нефть, сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, министерство финансов королевства запретило госучреждениям реализацию новых проектов и наем сотрудников в четвертом квартале текущего года.

Временно запрещена покупка автомобилей и мебели, а также подписание соглашений об аренде для государственных учреждений.

Доход с нефти составляет 90% бюджета Саудовской Аравии.

Цена на нефть за последний год упала более чем на 40%, что усилило давление на экономику страны.