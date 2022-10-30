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Саудовская Аравия решила объявить тендеры на разведку пяти месторождений 

Саудовская Аравия решила объявить тендеры на разведку пяти месторождений  Саудовская Аравия собирается объявить тендеры, чтобы провести разведывательные работы на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году.
Промышленность
30 октября 2022 г. 23:16
Саудовская Аравия решила объявить тендеры на разведку пяти месторождений 

Саудовская Аравия собирается объявить тендеры, чтобы провести разведывательные работы на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства промышленности и минеральных ресурсов королевства.

Речь идет о месторождениях Бир Умк, Джебаль Идсас, Умм Хадид, Джебаль Сахабия и Ар-Ридания. В объявленных тендерах смогут принять участие, как местные, так и международные организации.

В министерстве отметили, что в 2021 году страна привлекла свыше 8 млрд долларов иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль. При этом к 2030 году в планах у Саудовской Аравии привлечь еще 170 млрд долларов.

В ведомстве указали, что подобные инициативы являются частью программы, которая была принята в 2016 году на фоне падения цен на нефть. Причем основной целью программы является диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.

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