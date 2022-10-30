Саудовская Аравия решила объявить тендеры на разведку пяти месторождений

Саудовская Аравия собирается объявить тендеры, чтобы провести разведывательные работы на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году.

Саудовская Аравия собирается объявить тендеры, чтобы провести разведывательные работы на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства промышленности и минеральных ресурсов королевства.

Речь идет о месторождениях Бир Умк, Джебаль Идсас, Умм Хадид, Джебаль Сахабия и Ар-Ридания. В объявленных тендерах смогут принять участие, как местные, так и международные организации.

В министерстве отметили, что в 2021 году страна привлекла свыше 8 млрд долларов иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль. При этом к 2030 году в планах у Саудовской Аравии привлечь еще 170 млрд долларов.

В ведомстве указали, что подобные инициативы являются частью программы, которая была принята в 2016 году на фоне падения цен на нефть. Причем основной целью программы является диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.