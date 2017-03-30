Сальвадор первым в мире ввел полный запрет на добычу рудных ископаемых

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сальвадор, являющийся самым маленьким государством Центральной Америки, первым в мире ввел полный запрет на добычу рудных полезных ископаемых, чтобы не допустить загрязнения и истощения запасов питьевой воды, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Западные компании долгое время рвались к месторождениям золота на севере Сальвадора, подразделение канадско-австралийской Oceana Gold даже подавало иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) - арбитражное учреждение группы Всемирного банка, пишет Financial Times.

Законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон, превративший мораторий на разработку в полноценный запрет, большинством в 69 голосов из 84. В поддержку этой инициативы выступали должностные лица и ученые, профессиональные лоббисты и католическая церковь. Закон не затрагивает добычу угля, соли, работу каменоломен. Уровень загрязнения окружающей среды в Сальвадоре является одним из самых высоких в регионе (второй после Гаити), а доступность питьевой воды - самой низкой, свидетельствуют данные ООН.

Вместе с тем Сальвадор отчаянно нуждается в новых источниках доходов, отмечают экономисты. Как ожидается, отношение госдолга к ВВП к концу текущего года превысит 60%. Власти страны ведут переговоры с Международным валютным фондом о кредитной линии.