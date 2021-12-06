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Сахиб Алекперов: "В промпарках Карабаха будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий "

Сахиб Алекперов: "В промпарках Карабаха будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий " 11:05
Промышленность
6 декабря 2021 г. 13:00
Сахиб Алекперов: В промпарках Карабаха будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий

В промышленном парке “Экономическая зона долины Араз” в Джабраильском районе в будущем планируется создание логистического и складского комплексов, объектов оптовой и розничной торговли, различных производственных и сервисных предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на научно-практической конференции "Возможности инновационного экономического развития территорий, освобожденных от оккупации".

"В промышленных парках Карабаха будут функционировать лишь промышленные сферы, опирающиеся на инновационные технологии. Им будут предоставлены значительные льготы, в том числе налоговые. Одной из важных целей в направлении построения реального сектора является вовлечение в экономический оборот соответствующих производственных площадей с использованием природно-ресурсного потенциала освобожденных от оккупации территорий. Возрождение добывающей промышленности, которая будет основана на выгодной эксплуатации природных ресурсов широкого спектра, и использование возможностей международного партнерства на основе взаимной выгоды являются основными векторами развития экономического возрождения этих территорий", - сказал С.Алекперов.

Кроме того, по его словам, учитывая потенциал и географические условия освобожденных территорий, Кельбаджарский район может специализироваться в основном на добывающей промышленности и оздоровительном туризме, Агдамский район-на перерабатывающей промышленности, город Шуша - на культуре и туризме, Джебраильский район - на торгово-логистических услугах, а Губадлинский, Зангиланский, Лачинский, Физулинский и Ходжавендский районы - на сельском хозяйстве.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: "Qarabağdakı sənaye parklarında iş yalnız innovativ texnologiyalara əsaslanacaq"

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