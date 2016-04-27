​С этого года "Астарачай" будет экспортироваться как азербайджанский бренд - ФОТО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Хотя обычно к первому сбору чая на чайных плантациях Ленкорани и Астары приступают во второй декаде мая, в этом году работы начались в апреле.

Как сообщает Report, из-за правильной агротехнической работы и благоприятных погодных условий, после 30 лет астаринские фермеры впервые приступили к сбору урожая в апреле.

С плантации площадью 200 га планируется собрать 450 тонн зеленых листьев.

Как сообщил агроном Исрафил Исрафилов, в стране в год объем используемого на душу населения чая в среднем составляет 2,5 кг чая, что означает в целом более 22 тыс. тонн: "Если в 70-80 гг. прошлого века 65-70% потребности в чае возмещалось за счет местного производства, в настоящее время данный показатель составляет 1-2%".

Специалист отметил, что за последние 10 лет чайные плантации в Астаринском районе заметно увеличены: "Плантации созданы недавно, по этой причине хороший урожай можно ожидать через несколько лет. Это приведет к росту производства в 5-6 раз".

Отметим, что местный чай, расфасовываемый на созданной в районе перерабатывающей фабрике, с этого года будет экспортироваться за рубеж. Для этого получен соответствующий сертификат качества.