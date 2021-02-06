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Руководство АГУНП посетило Дашкесанское железорудное месторождение

Руководство АГУНП посетило Дашкесанское железорудное месторождение К августу этого года предусматривается завершение первоначальной оценки месторождения
Промышленность
6 февраля 2021 г. 11:55
Руководство АГУНП посетило Дашкесанское железорудное месторождение

Руководство Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) ознакомилось с Дашкесанским железорудным месторождением. В поездке приняли участие ректор университета, профессор Мустафа Бабанлы, а также профессорско-преподавательский состав университета.

Об этом Report сообщили в ЗАО AzerGold.

Заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Октай Мамедов рассказал о Дашкесанском железорудном месторождении и проводимых там работах.

Было отмечено, что указом президента от 6 августа 2020 года, в связи с вводом в эксплуатацию Дашкесанского месторождения, Обществу было поручено подготовить документ предварительной оценки. В настоящее время в этом направлении проводятся геологические исследования, соответствующие международным стандартам. На сегодняшний день Обществом разработаны планы работ на месторождении, определен способ добычи руды, рассчитаны экономические показатели и так далее. По словам О. Мамедова, в прошлом году на Дашкесанском железорудном месторождении были проведены работы по бурению скважин протяженностью 7 830 метров. Этот процесс продолжается и по сей день. К августу этого года предусматривается завершение первоначальной оценки месторождения.

Ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы высоко оценил последовательную работу ЗАО AzerGold по запуску новых рудников. Рассказав о важности меморандума о сотрудничестве, подписанного АГУНП и ЗАО AzerGold, ректор подчеркнул, что развитие горнодобывающей отрасли страны оказывает большое влияние и на трудоустройство квалифицированных молодых людей. Было отмечено, что приобретение практических навыков в производственных отраслях ЗАО кадрами, получившими научно-теоретические знания в вузе, и обеспечение работой особо отличившихся выпускников в соответствии с меморандумом, достойно похвалы.

Следует отметить, что на встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества и проведения совместных научно-исследовательских работ. Затем представители АГУНП ознакомились с кернохранилищем, лабораторией, очистительным заводом, месторождением "Север-Запад", а также встретились с геологами ЗАО AzerGold.

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Версия на азербайджанском языке Фото “Daşkəsən” dəmir filizi yataqları üzrə qiymətləndirmə aparılır

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