​Руководителем российского холдинга стал азербайджанец

Назим Эфендиев https://report.az/storage/news/73ba780f69c86cc3a6532f64a4c72eff/ecfcde05-ceca-4ba2-bdbb-e21ddb259aaa_292.jpg

Первый заместитель генерального директора - коммерческий директор горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Назим Эфендиев назначен генеральным директором УК "Металлоинвест".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.

27 апреля стало известно о смерти гендиректора УК "Металлоинвест" Андрея Варичева от пневмонии в возрасте 52 лет. Эфендиев был назначен исполняющим обязанности.

"Компания "Металлоинвест" объявляет о назначении Н.Эфендиева генеральным директором управляющей компании "Металлоинвест". Он будет совмещать обязанности первого заместителя генерального директора - коммерческого директора", - говорится в сообщении.

Председатель совета директоров "Металлоинвеста" Иван Стрешинский, слова которого приводит пресс-служба компании, отметил, что Эфендиев глубоко знает бизнес-процессы компании и обладает большим управленческим опытом. "Он внес большой вклад в становление и развитие "Металлоинвеста", проработав почти два десятилетия вместе с Андреем Варичевым. Уверен, что команда во главе с Н.Эфендиевым обеспечит устойчивую работу "Металлоинвеста" в период турбулентности в мировой экономике и продолжит реализацию проектов, нацеленных на дальнейшее укрепление его рыночных позиций", - подчеркнул Стрешинский.