Рост спроса на жидкий кислород поставил под угрозу запуски ракет в США

Космическая индустрия в США столкнулась с новой проблемой на фоне летнего всплеска числа пациентов с COVID-19. Из-за роста заражений коронавирусом поставки жидкого кислорода пришлось перенаправить с космических стартовых площадок в больницы

Космическая индустрия в США столкнулась с новой проблемой на фоне летнего всплеска числа пациентов с COVID-19. Из-за роста заражений коронавирусом поставки жидкого кислорода пришлось перенаправить с космических стартовых площадок в больницы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Жидкий кислород используется в виде топлива для ракет. Однако пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, имеют приоритет в цепочке поставок кислорода.

"Люди превыше всего", — сказал вице-президент по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричард Крейг.

В связи с этим NASA и United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) отложили на неделю запуск спутника для наблюдения за Землей Landsat 9. Причиной стали ограничения, с которыми сталкивается поставщик азота Airgas. Представитель компании подчеркнул, что все доступные ресурсы сосредоточены для удовлетворения требуемого спроса на медицинский кислород во время пандемии.

Проблемы наблюдаются и у SpaceX. Президент корпорации Гвинн Шотвелл 24 августа призвала всех поставщиков, у кого есть запас кислорода, связаться с ней. "Мы, конечно же, заботимся о том, чтобы в больницах был необходимый кислород, но все, у кого есть запас жидкого кислорода, отправьте мне электронное письмо", — заявила она на космическом симпозиуме.

При этом Илон Маск, основатель SpaceX, считает нехватку жидкого кислорода риском, но не ограничивающим фактором.

SpaceX использует метан и жидкий кислород в качестве топлива для двигателей на своих ракетах-носителях Falcon 9. Очередной запуск Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon отправился к МКС утром 29 августа.