Российский завод приступил к выпуску колесных пар для Бакметрополитена

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») приступил к выпуску колесных пар для Бакинского метрополитена.

Как передает Report со ссылкой на онлайн-журнал "Металлоснабжение и сбыт", об этом сообщили в дирекции по внешним связям Трансмашхолдинга.

Контракт на изготовление 16 колесных пар был подписан 10 января 2020 года.

В течение трех месяцев завод изготовит колесные пары для вагонов метро модели 81-717/714, эксплуатируемых в Бакинском метрополитене.

В метро столицы Азербайджана эксплуатируются составы типа 81-717/714 нескольких модификаций, а также три поезда 81-760Б/761Б/763Б «Ока». В 2018-2019 годах бакинскую подземку пополнили 8 составов новой модели 81-765.Б/766.Б и 81-765.4Б/766.4Б. Весь подвижной состав произведен на заводе «Метровагонмаш» (г. Мытищи Московской области, ныне входит в состав Трансмашхолдинга). В октябре прошлого года завод заключил контракт на поставку еще 12 поездов 81-765.4Б/766.4Б.

Для выполнения работ по изготовлению колесных пар на ОЭВРЗ была разработана конструкторская документация, произведены изменения в технологической цепи. Закуплено необходимое оборудование и организовано дополнительное обучение персонала.

Готовые колесные пары проходят на заводе ультразвуковой, магнитопорошковый и вихретоковый неразрушающий контроль, благодаря которому потребитель гарантированно получает продукцию высокого качества.

Мощности завода позволяют выполнять работы по ремонту и изготовлению около 130 колесных пар в месяц, различного назначения (для пассажирских вагонов, грузовых вагонов, вагонов метро).

Завод изготавливает колесные пары для вагонов метро с 2007 года. В последние годы предприятие изготавливало новые колесные пары для метро г. София (Болгария), а также для метрополитенов Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Самары; ремонтировало колесные пары для Московского метрополитена.