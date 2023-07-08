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Россия увеличила поставки продуктов в Азербайджан

Россия увеличила поставки продуктов в Азербайджан Российские производители мяса, масла и консервов на фоне снижения экспорта в некоторых отраслях начали наращивать поставки продуктов за рубеж.
Промышленность
8 июля 2023 г. 06:39
Россия увеличила поставки продуктов в Азербайджан

Российские производители мяса, масла и консервов на фоне снижения экспорта в некоторых отраслях начали наращивать поставки продуктов за рубеж.

Как передает Report со ссылкой на газету "Известия", экспортные поставки товаров российские производители наращивают в Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию и страны Африки.

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации заявили, что в связи с санкционными мерами в отношении РФ в 2022 году правительство страны решило ускорить и упростить процедуры получения экспортерами поддержки, а также ввело послабления по обязательствам достижения результатов предоставления субсидий.

В ведомстве утверждают, что российская продукция "хорошо известна за рубежом и пользуется широким спросом". Там считают, что это возможно благодаря надежности, конкурентному ценообразованию и ответственному сервисному обслуживанию.

"Это, в том числе позволяет расширять перечень тех стран и компаний, которые все чаще обращаются именно к российским поставщикам. Среди них Марокко, Мексика, ЮАР, Южная Корея и многие другие", - подчеркнули в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana məhsul tədarükünü artırıb

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