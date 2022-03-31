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Россия увеличила импорт полипропилена из Азербайджана в 3 раза

Россия увеличила импорт полипропилена из Азербайджана в 3 раза В январе 2022 года Азербайджан экспортировал 6 501,5 тонны полипропилена (в первичных формах) на сумму 10,31 миллиона долларов США.
Промышленность
31 марта 2022 г. 17:38
Россия увеличила импорт полипропилена из Азербайджана в 3 раза

В январе 2022 года Азербайджан экспортировал 6 501,5 тонны полипропилена (в первичных формах) на сумму 10,31 миллиона долларов США.

Согласно расчетам, проведенным Report на основе данных Госкомстата, это на 2,4% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года, и на 31,6% меньше – в количественном.

Азербайджан продал России 5 589,5 тонны продукции на сумму 8,89 миллиона долларов США, Казахстану 799,5 тонны на сумму 1,27 миллиона долларов США и Турции 112,5 тонны на сумму 141,49 тысячи долларов США.

По сравнению с первым месяцем прошлого года экспорт в Россию увеличился в 4,2 раза и 2,7 раза соответственно, в Турцию - на 98% и 98,3%. В январе 2021 года Азербайджан не поставлял полипропилен в Казахстан.

За отчетный период в страну из-за рубежа ввезено 1 167,6 тонн полипропилена на сумму 2,02 млн долларов США, что на 64,1% и 17,2% больше показателей января 2021 года соответственно.

Из Кореи закуплено 738 тонн продукции на сумму 1,39 млн долларов США, Ирана - 345,85 тонны на сумму 495,32 тыс. долларов США, Саудовской Аравии - 57,5 тонны на сумму 79,92 тыс. долларов США, Италии - 24,75 тонны на сумму 51,98 тыс. долларов США, Китая - 1,5 тонны на сумму 4,87 тыс. долларов США.

По сравнению с первым месяцем 2021 года импорт из Кореи увеличился соответственно в 2,8 раза и 80,9%, из Ирана – в 5,4 раза и 3,9 раза, из Саудовской Аравии – на 85,6% и 86,9%. В январе прошлого года в Азербайджан не завезли полипропилен из Италии и Китая.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycandan polipropilen idxalını 3 dəfəyədək artırıb

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