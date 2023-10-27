Российский инвестор вложил более 18 млн манатов в промышленный квартал Гаджигабула

В Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония открытия предприятия по производству теплоизоляционных плит ООО "Пеноплекс Прикавказье".

В Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония открытия предприятия по производству теплоизоляционных плит ООО "Пеноплекс Прикавказье".

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон (АРЭЗ) при Министерстве экономики.

Согласно информации, предприятие производит теплоизоляционные плиты с использованием инновационных технологий, а в качестве сырья используется полистирол общего назначения. Инвестиционная стоимость предприятия со 100% российским капиталом составляет 18,4 млн манатов.

Отметим, что промышленный квартал Гаджигабул был создан распоряжением главы государства от 25 июля 2017 года в целях поддержки деятельности микро -, малых и средних предпринимателей, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, повышения занятости населения в производственной сфере.

На сегодняшний день резидентами промышленного квартала произведено продукции на сумму около 95 млн манатов, из которых 1 млн манатов приходится на экспорт.