Российская "Северсталь" потеряла 400 млн долларов из-за санкций

Российская компания "Северсталь" потеряла 400 млн долларов из-за арестов западных складов и счетов.

Российская компания "Северсталь" потеряла 400 млн долларов из-за арестов западных складов и счетов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе форума "Российский промышленник" заявил председатель совета директоров "Северсталь" Алексей Мордашов.

"Мы все понимаем, сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, "Северсталь", потеряли 400 млн долларов, чуть больше - застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций", - отметил он.

Отметим, что в марте в "Северсталь" сообщили, что из-за наложенных на акционера санкций были прекращены поставки в ЕС. Позднее Евросоюз сам запретил почти весь импорт российской стали. В октябре сообщалось, компания сократила производство на 8% год к году.

По данным Politico, ЕС заблокировал около 68 млрд евро российских активов. Ранее сегодня, 30 ноября, Еврокомиссия предложила создать из конфискованных активов России фонд для восстановления Украины.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в Европе заблокировано 300 млн евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро российских олигархов. Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба Украины от боевых действий до 600 млрд евро.