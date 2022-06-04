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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России Росавиация в 17-й раз подряд решила продлить запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Запрет действует до 3:45 мск 21 июня.
Промышленность
4 июня 2022 г. 10:40
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России

Росавиация в 17-й раз подряд решила продлить запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Запрет действует до 3:45 мск 21 июня.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения ввели 24 февраля из-за начала российской военной операции на Украине.

Прекращены полеты в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативы Росавиация рекомендует использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ассоциация туроператоров РФ сообщала, что южные аэропорты могут потерять более 2 млн пассажиров из-за ограничения полетов. На компенсацию операционных расходов аэропортов, приостановивших работу, выделили уже 3 млрд рублей.

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Версия на английском языке Rosaviatsiya extends temporary closure of 11 airports in southern Russia

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