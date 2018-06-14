Rolls-Royce Group сократит 5 тыс. работников

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Британская промышленная группа Rolls-Royce Group Plc объявила об очередном раунде реструктуризации, предусматривающем сокращение 4,6 тыс. рабочих мест или 8% штата.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, треть сокращений будет реализована до конца 2018 года.

Реструктуризация обеспечит экономию около 400 млн фунт стерлингов в год к концу 2020 года.

Разовые расходы на уменьшение числа рабочих мест составят 500 млн фунтов.

Большинство сокращений придется на Великобританию, где работают 26 тыс. из 55 тыс. сотрудников Rolls-Royce.