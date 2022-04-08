Резиденты промышленных парков Азербайджана сэкономили 426 млн манатов

В результате льгот по НДС на импорт и таможенных льгот, введенных в промышленных парках, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, резиденты сэкономили более 426 млн манатов.

В результате льгот по НДС на импорт и таможенных льгот, введенных в промышленных парках, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, резиденты сэкономили более 426 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Напомним, что резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль или подоходного налога в течение 10 лет с даты их регистрации, а также от НДС при ввозе импортируемой ими техники, технологического оборудования и установок производственного назначения и таможенных пошлин в течение 7 лет.

"Для развития предпринимательской деятельности в промышленных зонах, функционирующих в нашей стране, государством создан благоприятный инвестиционный климат. В результате этого удельный вес промышленных зон в инвестициях в ненефтяной сектор промышленности страны в 2021 году составил 23,8%",- говорится в сообщении.