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Резиденты промпарков в Азербайджане сэкономили 511 млн манатов за счет налоговых и таможенных льгот

Резиденты промпарков в Азербайджане сэкономили 511 млн манатов за счет налоговых и таможенных льгот 15:25
Промышленность
8 мая 2025 г. 15:38
Резиденты промпарков в Азербайджане сэкономили 511 млн манатов за счет налоговых и таможенных льгот

Резиденты промышленных парков в Азербайджане до сих пор сэкономили свыше 511 млн манатов за счет применения налоговых и таможенных льгот, в том числе в первом квартале 2025 года - 7,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон (IZIA).

Отметим, что резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного налога и налога на прибыль сроком на 10 лет со дня их регистрации в промпарке, а также от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте машин, технологического оборудования и установок, ввозимых для производственных целей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı sənaye parklarının rezidentləri indiyə qədər 511 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər

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