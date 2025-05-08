Резиденты промпарков в Азербайджане сэкономили 511 млн манатов за счет налоговых и таможенных льгот

15:25

Резиденты промышленных парков в Азербайджане до сих пор сэкономили свыше 511 млн манатов за счет применения налоговых и таможенных льгот, в том числе в первом квартале 2025 года - 7,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон (IZIA).

Отметим, что резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного налога и налога на прибыль сроком на 10 лет со дня их регистрации в промпарке, а также от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте машин, технологического оборудования и установок, ввозимых для производственных целей.