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Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили на НДС и импортных таможенных пошлинах 489 млн манатов

Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили на НДС и импортных таможенных пошлинах 489 млн манатов 17:11
Промышленность
24 октября 2024 г. 17:32
Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили на НДС и импортных таможенных пошлинах 489 млн манатов

Резиденты промышленных парков в Азербайджане, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон, за счет льгот по НДС при импорте и таможенных пошлинах, до настоящего времени сэкономили 489 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в январе-сентябре этого года резиденты сэкономили на налогах и пошлинах 28 млн манатов.

Напомним, что резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на имущество, землю, прибыли, а также от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок для производственных целей. Льготы действуют в течение 10 лет с момента регистрации резидента.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı sənaye parklarının rezidentləri indiyə qədər 489 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər

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