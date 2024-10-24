Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили на НДС и импортных таможенных пошлинах 489 млн манатов

17:11

Резиденты промышленных парков в Азербайджане, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон, за счет льгот по НДС при импорте и таможенных пошлинах, до настоящего времени сэкономили 489 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в январе-сентябре этого года резиденты сэкономили на налогах и пошлинах 28 млн манатов.

Напомним, что резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на имущество, землю, прибыли, а также от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок для производственных целей. Льготы действуют в течение 10 лет с момента регистрации резидента.