Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 483 млн манатов за счет льгот

В результате введения НДС на импорт и таможенных льгот в находящихся в ведении Агентства развития экономических зон промышленных парках резиденты сэкономили на сегодняшний день 483 млн манатов.

В результате введения НДС на импорт и таможенных льгот в находящихся в ведении Агентства развития экономических зон промышленных парках резиденты сэкономили на сегодняшний день 483 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, за первое полугодие этого года объем сэкономленных средств составил 22 млн манатов.

Напомним, что резиденты промышленных парков на освобожденных территориях, начиная со дня регистрации, на 10-летний период освобождаются от налога на прибыль, имущество и землю.

До сих пор статус резидента в промышленных зонах получили 150 субъектов предпринимательства с объемом инвестиций более 7,8 млрд манатов.

На сегодняшний день предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,8 млрд манатов, создано более 10 500 постоянных рабочих мест.

На следующем этапе по реализуемым проектам в промышленные зоны планируется вложить дополнительно около 1 млрд манатов инвестиций и создать более 7100 новых рабочих мест.