Резиденты промпарка в Пираллахи расширят ассортимент выпускаемой продукции

13:14

Резиденты Пираллахинского промышленного парка в Азербайджане планируют расширить производство лекарственных препаратов, БАДов и компонентов для лекарственных средств.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон.

По данным агентства, резиденты парка планируют наладить производство устройств для измерения сахара в крови, одноразовые трехкомпонентные шприцы, семь наименований лекарственных препаратов в 42 различных дозировках и упаковках, включая таблетки, капсулы, желатиновые капсулы, порошки для приготовления суспензий, сиропы и др.

Кроме того, будут выпускаться биологически активные добавки и компоненты для лекарственных средств.

Резиденты парка в настоящее время производят шприцы объемом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 мл, стерильные внутривенные катетеры, стерильные инфузионные наборы, стерильные латексные хирургические перчатки, препарат Диабетон MR и другие товары. Продукция в основном ориентирована на внутренний рынок. В будущем производимые медикаменты планируется экспортировать в Россию, Турцию, Казахстан, Грузию, Кыргызстан, Беларусь, Иран и другие страны.

К настоящему времени резидентами Пираллахинского промышленного парка являются 7 субъектов предпринимательства, инвестиции которых в проекты превысят 121 млн манатов. Два резидента уже осуществляют производственную деятельность, ими вложено более 40 млн манатов, что позволило создать свыше 140 рабочих мест.