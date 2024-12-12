Резиденты промквартала на юге Азербайджана увеличили производство на 15%

17:44

Резиденты Масаллинского промышленного квартала в январе-сентябре 2024 года произвели продукции на сумму 2,2 млн манатов, что примерно на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

Таким образом, общая стоимость произведенной до сих пор в промквартале продукции составила 14,2 млн манатов.

В настоящее время резидентами квартала являются 8 субъектов бизнеса, их инвестиции в проекты оцениваются в 6,2 млн манатов. Резиденты уже вложили 2,1 млн манатов и создали 70 рабочих мест. На следующем этапе ими планируются инвестиции в 4,1 млн манатов и создание 159 новых рабочих мест.