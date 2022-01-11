Резидент Пираллахинского промпарка приступил к производству лекарства от диабета

Компания "R-Pharm", являющаяся резидентом Пираллахинского промышленного парка, впервые в Азербайджане приступила к производству препарата Diabeton® MR (гликлазид), предусмотренного для профилактики последствий сахарного диабета.

Компания "R-Pharm", являющаяся резидентом Пираллахинского промышленного парка, впервые в Азербайджане приступила к производству препарата Diabeton® MR (гликлазид), предусмотренного для профилактики последствий сахарного диабета.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

Сообщается, что компания уже выпустила 200 тысяч коробок лекарства и они направлены в соответствующие пункты для распределения. До конца первого квартала текущего года на предприятии запланировано производство еще 300 тысяч коробок препарата Diabeton® MR.