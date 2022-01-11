О нас
Report Georgia
Аудио новости

Резидент Пираллахинского промпарка приступил к производству лекарства от диабета

Резидент Пираллахинского промпарка приступил к производству лекарства от диабета Компания "R-Pharm", являющаяся резидентом Пираллахинского промышленного парка, впервые в Азербайджане приступила к производству препарата Diabeton® MR (гликлазид), предусмотренного для профилактики последствий сахарного диабета.
Промышленность
11 января 2022 г. 19:58
Резидент Пираллахинского промпарка приступил к производству лекарства от диабета

Компания "R-Pharm", являющаяся резидентом Пираллахинского промышленного парка, впервые в Азербайджане приступила к производству препарата Diabeton® MR (гликлазид), предусмотренного для профилактики последствий сахарного диабета.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

Сообщается, что компания уже выпустила 200 тысяч коробок лекарства и они направлены в соответствующие пункты для распределения. До конца первого квартала текущего года на предприятии запланировано производство еще 300 тысяч коробок препарата Diabeton® MR.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda şəkərli diabetə qarşı dərman istehsalına başlanılıb

Самое важное

Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
11 января 2022 г. 20:59
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
11 января 2022 г. 20:36
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
11 января 2022 г. 20:16
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
10 января 2022 г. 15:27
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
10 января 2022 г. 11:16
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
10 января 2022 г. 08:20
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
8 января 2022 г. 19:09
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 января 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi