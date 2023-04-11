Резидент "Экономической зоны долины Араз" может начать работу в июле

ООО "Авто Лизинг Азербайджан", резидент промышленного парка "Экономическая зоны долины Араз" в Джебраильском районе, может начать деятельность в июле этого года.

ООО "Авто Лизинг Азербайджан", резидент промышленного парка "Экономическая зоны долины Араз" в Джебраильском районе, может начать деятельность в июле этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства развития экономических зон Министерства экономики Эльшад Нуриев.

По его словам, на предприятии завершено 85% работ.

Напомним, что "Авто Лизинг Азербайджан" был создан в октябре 2021 года под названием "КАМАЗ Лизинг Азербайджан". Чуть позже учредитель компании – российское ОАО "КАМАЗ" продало ее учредителю с азербайджанским капиталом. Вслед за этим возглавлявший лизинговую компанию Рофель Гасым оглы Гурбанов был освобожден от должности, на его место назначен Фахри Шалиг оглы Гасанов.