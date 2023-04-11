О нас

Резидент "Экономической зоны долины Араз" может начать работу в июле

Резидент "Экономической зоны долины Араз" может начать работу в июле ООО "Авто Лизинг Азербайджан", резидент промышленного парка "Экономическая зоны долины Араз" в Джебраильском районе, может начать деятельность в июле этого года.
Промышленность
11 апреля 2023 г. 12:37
Резидент Экономической зоны долины Араз может начать работу в июле

ООО "Авто Лизинг Азербайджан", резидент промышленного парка "Экономическая зоны долины Араз" в Джебраильском районе, может начать деятельность в июле этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства развития экономических зон Министерства экономики Эльшад Нуриев.

По его словам, на предприятии завершено 85% работ.

Напомним, что "Авто Лизинг Азербайджан" был создан в октябре 2021 года под названием "КАМАЗ Лизинг Азербайджан". Чуть позже учредитель компании – российское ОАО "КАМАЗ" продало ее учредителю с азербайджанским капиталом. Вслед за этим возглавлявший лизинговую компанию Рофель Гасым оглы Гурбанов был освобожден от должности, на его место назначен Фахри Шалиг оглы Гасанов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Araz Vadisi İqtisadi Zonası"nın rezidenti iyulda fəaliyyətə başlaya bilər

Экслюзивные новости

Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi