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Резидент "Экономическая зона Аразской долины" втрое увеличил уставный капитал

Резидент "Экономическая зона Аразской долины" втрое увеличил уставный капитал ООО "Авто Лизинг Азербайджан", резидент промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе, увеличило уставный капитал на 3,4 миллиона манатов, или в 3 раза.
Промышленность
24 ноября 2022 г. 15:59
Резидент Экономическая зона Аразской долины втрое увеличил уставный капитал

ООО "Авто Лизинг Азербайджан", резидент промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе, увеличило уставный капитал на 3,4 миллиона манатов, или в 3 раза.

Как сообщает Report, компания увеличила свой капитал с 1,699 млн до 5,099 млн манатов.

Напомним, что "Авто Лизинг Азербайджан" был создан в октябре 2021 года под названием "КАМАЗ Лизинг Азербайджан". Некоторое время назад учредитель компании – российское ОАО "КАМАЗ" продало ее учредителю с азербайджанским капиталом. Глава лизинговой компании Рофель Гасым оглы Гурбанов был освобожден от должности, на его место назначен Фахри Шалиг оглы Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке "Araz Vadisi İqtisadi Zonası"nın rezidenti nizamnamə kapitalını 3 dəfə artırıb

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