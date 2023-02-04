Резерв Дашкесанских железорудных месторождений увеличен в соответствии с международными стандартами

11:50

В прошлом году дочерней компанией ЗАО AzerGold ООО Daşkəsən Dəmir Filiz был серьезно увеличен резерв Дашкесанских железорудных месторождений в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО AzerGold, об этом председатель правления структуры Закир Ибрагимов сказал на совещании, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

По его словам, для достижения рудной массы на месторождении планомерно принимаются соответствующие меры.

Председатель правления отметил, что продолжаются работы по созданию до конца 2025 года соответствующей производственной инфраструктуры для организации производства добытой железной руды – концентрата, затем пеллета и сырья DRI (direct reduce iron - железо прямого восстановления): "Также предусматривается привлечение иностранного инвестора для снижения зависимости от государственного бюджета".

З.Ибрагимов довел до внимания, что в настоящее время процесс переговоров по привлечению опытной компании-партнера находится на завершающей стадии.

Было отмечено, что ввод в эксплуатацию железорудных месторождений позволит снизить зависимость металлургической промышленности от импорта, внести вклад в ВВП до 2035 года в размере около 3 млрд 970 млн долларов США (около 6 млрд манатов) и уплатить налоги в размере около 290 млн долларов США (около 493 млн манатов). Учитывая прямой и косвенный эффект в процессе реализации проекта, планируется внести значительный вклад в показатель занятости региона, ежегодно открывая сотни постоянных рабочих мест.