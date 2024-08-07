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Reuters: Беспорядки в Бангладеш угрожают мировой текстильной индустрии

Reuters: Беспорядки в Бангладеш угрожают мировой текстильной индустрии В Бангладеш из-за протестов многие швейные фабрики временно закрыты, что может привести к задержкам в поставках.
Промышленность
7 августа 2024 г. 23:17
Reuters: Беспорядки в Бангладеш угрожают мировой текстильной индустрии

В Бангладеш из-за протестов многие швейные фабрики временно закрыты, что может привести к задержкам в поставках текстильной продукции на мировой рынок, в частности, одежды.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters.

"Ожидается, что нынешние политические беспорядки в Бангладеш приведут к сбою в швейной промышленности страны, что потенциально повлияет на мировых ритейлеров одежды, от H&M до Zara, в преддверии ключевого сезона отпусков", - говорится в статье.

Согласно данным Всемирной торговой организации, в 2023 году Бангладеш стал третьим по величине экспортером одежды в мире после Китая и ЕС, экспортировав продукцию на сумму 38,4 млрд долларов.

Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) заявила, что в общей сложности было потеряно четыре дня и что еще "слишком рано" оценивать потери. По данным BGMEA, на производство готовой одежды приходится 83% от общего объема экспортных поступлений страны.

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