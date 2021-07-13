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Регулятор США нашел новые проблемы у самолетов Boeing 787 Dreamliner

Регулятор США нашел новые проблемы у самолетов Boeing 787 Dreamliner Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выявило проблемы у нескольких самолетов Boeing 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию.
Промышленность
13 июля 2021 г. 10:00
Регулятор США нашел новые проблемы у самолетов Boeing 787 Dreamliner

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выявило проблемы у нескольких самолетов Boeing 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, производитель пообещал устранить неполадки до того, как начнутся поставки лайнеров,

FAA заявило, что «производственная проблема» касается носовой части самолета. В управлении подчеркнули, что она «не представляет непосредственной угрозы безопасности полетов». У скольких лайнеров был обнаружен этот недостаток, не уточняется. «Boeing обязалась отремонтировать эти самолеты перед возобновлением поставок»,— заверил регулятор.

FAA добавил, что после проверки данных «определит, следует ли вносить аналогичные модификации на лайнерах 787, уже находящихся в коммерческой эксплуатации». В Boeing от комментариев отказались.

Как пишет Reuters, на складе Boeing находится около 100 недоставленных лайнеров 787 Dreamliner. В декабре 2020 года специалисты Boeing обнаружили производственный дефект в обшивке фюзеляжа у некоторых самолетов 787 Dreamliner, после чего их поставки были приостановлены, и компания решила усилить проверки этих лайнеров. В марте 2021-го сообщалось, что FAA решило самостоятельно проверить самолеты 787 Dreamliner перед тем, как выдать производителю разрешение на их передачу авиакомпаниям. Для возобновления поставок компания должна получить так называемый сертификат летной годности — разрешение, которое выдает FAA после проведения рутинной проверки безопасности самолета.

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